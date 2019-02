Poursuivie pour 25 000$ parce qu’elle a critiqué une compagnie

Mme Sépahsalari « a invité à souper des employés de Recyclage Ricova [...] et leur a fait part [...] que la compagnie arrangeait les chiffres pour que cela fasse leur affaire », peut-on lire dans le document.

Au cours des mois qui ont suivi le repas, la directrice générale en aurait ajouté en mentionnant à des employés qu’une personne de la compagnie Recyclage Ricova « trafiquait les chiffres et que cela prenait du temps » pour le faire, poursuit-on dans le document de cour.

« Elle a dit de mauvaises choses à notre sujet et a essayé de nous faire du mal », a indiqué un travailleur de Recyclage Ricova, qui a préféré garder l’anonymat.

Recyclage Ricova réclame 20 000 $ à Mme Sépahsalari pour atteinte à sa réputation et 5000 $ pour dommages moraux.

Peut-on être poursuivi pour avoir « parlé dans le dos » de son employeur ou d’une compagnie avec laquelle on est lié lors d’un souper ou d’une fête ?

« C’est possible, mais quand même rare. Je ne connais qu’une seule décision sur le sujet. Au final, la personne qui poursuit devra faire la preuve de la faute et de la preuve du préjudice, fait savoir l’avocat spécialisé en droit du travail, Frédéric Poirier. De nos jours, il faut toujours faire preuve de prudence et personne n’est à l’abri. »