Quand l’ego passe pu dans porte

Ma blonde est entrée dans une phase si désagréable depuis les six derniers mois que je songe sérieusement à partir avec nos deux enfants pour ne plus l’entendre se plaindre de tout et de tout le monde. C’est comme si elle n’avait plus de soupape pour évacuer la pression qu’elle vit comme enseignante au primaire.

Je comprends qu’elle n’en puisse plus des élèves à problèmes à qui elle enseigne, mais ce n’est pas de ma faute ni celle de nos enfants. Surtout que je fais mon possible à la maison et que moi aussi j’ai mes problèmes au travail. Mais de ça, elle n’en parle jamais. Comme si ce qui m’arrive à moi était normal, et ce qui lui arrive à elle, pas normal. Dans une vie de famille, aucun des parents ne devrait avoir préséance sur l’autre il me semble?

Un gars qui tient à sa femme

Même si votre signature vous rend sympathique à mes yeux, je sens que vous avez oublié l’énormité du stress vécu en milieu scolaire. Mais ça ne devrait pas vous retenir de faire avec elle le point sur limite de votre patience et l’obligation qu’elle a d’apprendre à laisser sa vie professionnelle à l’école.