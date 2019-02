Québec ne s’est pas mis à genou devant Amazon, soutient le PDG d’IQ

« Oui, on leur donne des avantages, mais elles réinvestissent aussi. Il y a un retour sur l’investissement », a dit au Journal Pierre Gabriel Côté, PDG d’Investissement Québec, hier, en marge du Forum stratégique sur l’intelligence artificielle, à Montréal.

Selon M. Côté, il ne faut pas négliger « l’effet de levier » d’une société comme Amazon. En jouant avec les mêmes règles du jeu, petites et grandes entreprises peuvent toutes les deux attirer des investissements du secteur privé.

Comme centre de données, Amazon pourra aussi avoir droit à un coût d’électricité très bas, à un congé fiscal de 15 millions $, à de l’amortissement accéléré pour l’équipement informatique et à des remboursements complets de la TPS et de la TVQ sur la majorité des achats et dépenses.