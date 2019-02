Un défi pour les Premières Nations

Premier chanteur des Premières Nations à connaître un grand succès populaire au Québec au sein de Kashtin, Florent Vollant applaudit la création du prix de l’artiste autochtone de l’année au Gala de l’ADISQ, annoncée mardi. Maintenant, la balle est dans le camp des artistes autochtones, estime-t-il.

« C’est un défi qu’on leur lance, soutient l’artiste innu. À nous de répondre et de dire qu’il y a du talent, qu’il mérite d’être écouté et d’avoir une place au Gala de l’ADISQ. »

Le tout premier Félix Artiste autochtone de l’année sera décerné lors des Galas de l’ADISQ en octobre prochain. La fête de la musique québécoise rejoint d’autres événements qui ont déjà une catégorie dédiée aux artistes autochtones, comme les prix Juno, depuis 1994, de même que les prix Grammy.

Même si l’ADISQ paraît en retard à ce chapitre, Florent Vollant estime que le timing est parfait.

« J’en entends parler depuis dix ans. Mais pour avoir une telle catégorie, il fallait soutenir les artistes autochtones à la base, au niveau de la création. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a maintenant un volet autochtone qui est adapté aux artistes autochtones. Et on en voit de plus en plus des jeunes talentueux qui veulent s’exprimer », dit M. Vollant, qui voit dans le geste de l’ADISQ un « signe d’inclusion ».

Rattraper le terrain perdu

André Dudemaine est un des membres fondateurs du festival Présence autochtone de Montréal. Lui aussi ne voit que du bon dans cette annonce de l’ADISQ.

« C’est une reconnaissance de l’espace particulier qu’ont les cultures autochtones dans la culture au Québec. Elles ont longtemps été marginalisées pour toutes sortes de raisons historiques. Nous sommes maintenant en train de rattraper le terrain perdu. »

Les artistes autochtones qui ont obtenu un succès de masse au Québec se comptent encore sur les doigts d’une main. Outre Kashtin, il y a eu Samian et Elisapie Isaac, laquelle se retrouve justement finaliste pour le Juno de l’album de musique indigène de l’année au Canada.

Selon André Dudemaine, une récompense à l’ADISQ permettra à d’autres artistes des Premières Nations de sortir de l’ombre.

« Avant, il n’y avait que Florent, et maintenant, avec Samian et Elisapie, on progresse, dit-il en riant. Maintenant, il y en a d’autres qui poussent et c’est certain qu’on va en entendre parler au cours des prochaines années. »