[VIDÉO] Un premier album pour Jesse Proteau depuis La Voix 6

Moins d'un an après son élimination à l'épreuve des duels de la sixième saison du concours La Voix, à TVA, Jesse Proteau a un mini-album en poche.

L'ancien membre de l'équipe d'Éric Lapointe qui avait séduit son coach avec une reprise de la chanson Unsteady s'appelle désormais Zagata et a quatre compositions à faire entendre.

Regroupées dans un effort intitulé Fairplay, les quatre chansons pop dance – dont la pièce-titre, sortie en janvier – sont offertes en français en ligne, notamment sur iTunes et Spotify.

Ces nouveautés font suite au succès Lies, pour lequel Zagata a prêté sa voix au DJ montréalais Domeno. Au début des années 2000, Jesse Proteau avait également chanté au sein du duo Marabu, en profitant pour enregistrer trois albums.

Durant son parcours à La Voix, l'artiste a livré d'intenses prestations sur des airs bien connus comme ceux de What About Us et Impossible.