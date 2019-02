BÉRARD, Roland



De Mascouche, le 8 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Roland Bérard, époux de Mme Solange Turcot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Claude, Suzanne (François), Hélène (Jean), Fernand (Josée), Michel (Mireille), Sylvain et Marie-France (Berthier), ses 11 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, ses frères, sa soeur, un beau-frère ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au :850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEle vendredi, 22 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Samedi, le 23 février 2019, le salon ouvrira à 9h, les funérailles seront célébrées à 10h30 en l'église St-Henri de Mascouche.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québecoise du cancer.