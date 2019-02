BASQUE BERNIER, Fernande



Au CHSLD Piedmont, à St-Jean-de-Matha, le 15 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Fernande Bernier, épouse de feu M. Claude Basque, de St-Alphonse-Rodriguez.L'ayant précédée sa fille Carole (René Lussier), elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Philippe Beaulieu), Claudine, Manon (Serge Gravel), Mireille (Michel Jasmin) et Nathalie (Denis Beausoleil), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs: Jeannine, Zénon, Edna et Ilda, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs autres parents et amis.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés, formulaires seront disponibles au salon.La famille vous accueillera le samedi 23 février 2019 de 14h à 17h, au