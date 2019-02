PILON née FORTIN, Agathe



Agathe Fortin est décédée le 12 février 2019, à l'âge de 80 ans, épouse de feu Paul Pilon.Elle laisse dans le deuil son fils Guy (Danielle), ses filles Johanne (Guy) et Lise (André), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères Jocelyn, Réjean et leur conjointe, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février 2019 de 11h30 à 15h, suivi par un hommage à sa vie au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de St-Jérôme pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.