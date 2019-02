TAUPIER, Louise (née Hamelin)



À l'hôpital Cité de la Santé, le 1er février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Louise Hamelin, épouse de feu Jean-Henri Taupier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean (Lucie), Sylvie (feu Alain), Elise (Raoul) et Natalie, ses petits-enfants, Marie-Elaine (Karl), Charles (Daiana), Erica, Véronique, Claudine (Yannick) et Nicolas, ses arrière-petits-enfants, Dylan, Josh, Thomas, Laurie et Henri, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 22 février de 16h à 21h au complexe funéraireDes dons à la Fondation de l'hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.