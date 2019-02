DELISLE, Frère Marcel



Frère Marcel Delisle, né à Neuville le 29 mars 1925, d'Omer Delisle et d'Albertine Rousseau. Il a prononcé ses voeux chez les Frères de la Charité en 1943. Il a oeuvré à Sorel, à Drummondville, à Montréal ainsi qu'à Philadelphie et à Rome. À sa retraite, il vivait à St-Sulpice. Il est décédé le 13 février 2019, âgé de 93 ans et 10 mois.Il sera exposé à la :1445 RUE NOTRE-DAMEST-SULPICE J5W 3V8vendredi le 22 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que samedi, le 23 février, à partir de 9h. Le service aura lieu le samedi 23 février 2019 à 11h en l'église paroissiale de St-Sulpice.