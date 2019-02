THÉRIAULT, Gisèle (née Réhel)



À Montréal, le 18 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Gisèle Réhel, épouse de feu Jean-Charles Thériault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Jean-Pierre (Sylvie Kubik), Sylvie, Lucie, ses 5 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Rolande et Jacqueline ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie / St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le lundi 25 février 2019 à 11h en la chapelle du complexe. Heures des visites : dimanche le 24 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, lundi dès 9h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Jean-Talon.