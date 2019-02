BOUGIE (BERGEVIN) Madeleine



À Lachine, le 16 février 2019, est décédée à l'âge deMme Madeleine Bergevin, épouse de feu René Bougie.Elle laisse dans le deuil son frère Jean, ses petits-enfants: Manon (Daniel Thériault), Georges (Chantal Gernier), ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, sa nièce Mona (Jules Journault), son neveu Benoit (Raquel Villagram) ainsi que plusieurs autres neveux, nièces parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le dimanche 24 février 2019 de 13h à 16h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée vers 15h à la :LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514-769-3867(stationnement et rampe d'accès disponible)