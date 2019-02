BÉLANGER, Simon



À Laval, le 15 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé paisiblement M. Simon Bélanger, époux de feu Julienne Bérubé et père de feu Julien (Denise Lavoie) et de feu Alain.Il laisse dans le deuil ses enfants Ghislain (Sandra Howard), Jacqueline, Claire, Sylvie (Paul Sénécal) et Gaétan ; ses petits-enfants Francis, Marie-Eve, Hélène, Christina, Caroline et Paulina ; ses arrière-petits-enfants Charlotte et Charles ; sa soeur Estelle ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie / Athos du 2500 avenue des Perron à Auteuil, Laval,vendredi le 22 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi le 23 de 10h à 13h où une célébration de sa vie suivra dans la chapelle du complexe.