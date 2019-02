BRISSON, Yvonne (née Aubry)



Au CHRDL de Joliette, le 11 février 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Yvonne Aubry, épouse de feu Clovis Brisson, demeurant à Ste-Marie Salomé.La défunte laisse dans le deuil son fils André (Louise Perreault), ses petits-enfants Maryse, Jean-François et Lysianne, leur conjoint(e), ses quatre arrière-petits-enfants Gabriel, Vincent, Marguerite et Sarah-Jeanne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances samedi le 23 février 2019 dès 11h, suivi des funérailles à midi, en l'église de St-Jacques, 102, rue St-Jacques à St-Jacques de Montcalm.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Gaston Pothel, pour laCOOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALM450-839-3450