ALLEN, Lorraine (née Nadeau)



Paisiblement à Huntingdon, le 16 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Lorraine Nadeau, épouse bien-aimée de Harold Allen.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Claire), John (Josée) et Nancy, quatre petits-enfants, deux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Un hommage commémoratif aura lieu à une date ultérieure - un samedi au mois de mai, pour informations:ORMSTOWN, QC450-829-2214 www.mcgerrigle.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.