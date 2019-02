ROBITAILLE, Jérôme



De Ste-Anne-des-Plaines, le 13 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M Jérôme Robitaille, époux de Mme Monique Morissette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Christian (Judith) et Sylvain (Annie), ses petits-enfants Lauriane (Nico) et Vincent, son beau-frère Roger (Louise), ses belles-soeurs Jeannine, Dolorès et Réjeanne, ses neveux, ses nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis dimanche le 24 février de 10h à midi et de 14h à 18h à la :STE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée à 17h au salon.Des dons à la Société du Parkinson seraient appréciés.