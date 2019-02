BERGERON, Benoit



De Laval-Ouest, le 17 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Benoit Bergeron, époux de Mme Louise Aubry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Thérèse) et Sylvain (Nathalie), ses frères et soeurs Brigitte, Françoise, Simone, Hervé, Aline, Aurèle, Yvette et Michel ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février de 13h à 17h30 au:LAVAL, (450) 473-5934Une liturgie aura lieu ce même jour à 17h30 au salon.