ALLAIN, Claude



À Sainte-Thérèse, le 13 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude Allain, époux de Mme Marie-Claire Giard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Marc-André) et Geneviève, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 février de 10h à 15h30 au complexe funéraire :STE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour en la chapelle du complexe dès 15h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau Deschambault ou Parkinson Québec.