MORRISSEAU, Yves



Le 12 février 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Yves Morrisseau, fils de feu Fernand Morrisseau et de feu Lise Brodeur et époux de Joanne Deschênes.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Edith et son gendre Jean, sa belle-famille Pauline, Richard, Ginette, Sylvain, Sylvie et Gilles, son neveu Jonathan et sa nièce Karine ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera à la4500, chemin St-CharlesTerrebonne, J6V 1A3le dimanche 24 février 2019 de 13h à 16h30. Une cérémonie aura lieu à 14h30 au même endroit.Sincères remerciements au personnel des soins à domicile du CLSC Meilleur ainsi qu'au personnel et aux bénévoles de la Maison Adhémar Dion qui ont été d'un soutien remarquable.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Adhémar Dion seraient grandement appréciés.