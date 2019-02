DOMINGUE, Thérèse



À Montréal, le 13 février 2019, est décédée Thérèse Domingue, fille de feu Alfred Domingue et de feu Rose Whitty.Précédée dans la mort par ses frères et soeurs, elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces, de même que plusieurs amis et amies, collègues et connaissances d'hier et d'aujourd'hui.Pionnière dans la création du réseau des maternelles au cours des années soixante, Thérèse a vécu une carrière heureuse comme jardinière-éducatrice à la CECM.Ceux et celles qui l'ont connue se souviendront de son amour du beau, de son intérêt pour la peinture et la musique et de sa constante quête d'absolu.Samedi le 9 mars, une rencontre souvenirs se tiendra à 10h30, à la chapelle du Centre funéraire Côte-des-Neiges. Vers 11h15, suivra une liturgie de la Parole accompagnée d'une offrande musicale. Nous conduirons ensuite Thérèse à son dernier repos.Au personnel de la résidence Robert-Cliche, nous disons grand merci, admiration et reconnaissance pour leur sens de l'accueil, leur compétence et leur dévouement. Merci également aux membres du Comité des résidents dont la pertinence et la justesse de l'action rejoignent l'objectif premier du personnel du centre Robert-Cliche, celui de créer un milieu de vie chaleureux aux qualités profondes ouvrant le coeur à la tendresse, l'âme à la compassion.Un don à la Société Parkinson Québec serait apprécié.4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL 514 342-8000