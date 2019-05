7e édition du festival Montréal joue

Arnaud Soly, humoriste, porte-parole et surtout passionné de jeux, invite petits et grands à profiter du festival Montréal joue, organisé par les Bibliothèques de Montréal, du 23 février au 10 mars 2019.

Au programme : plus de 300 activités ludiques, variées et gratuites dans 45 bibliothèques et lieux ludiques et récréatifs de la métropole plus d’une centaine d’animateurs et de bénévoles

Sous l’angle de l’éducation et du jeu sous toutes ses formes – jeux vidéo, jeux de société et jeux de rôle, le festival Montréal joue en propose pour tous les goûts. On y retrouve même des jeux en braille, pour les non-voyants.

Fait intéressant à souligner : les Bibliothèques de Montréal mettent à la disposition des citoyens des jeux de société adaptés (braille, caractères agrandis et en mode tactile) pour les personnes ayant une déficience visuelle. C'est le cas, par exemple, du jeu CLUE qui est offert en braille.

Pour plus d'information, consultez la programmation complète de Montréal joue.