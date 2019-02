MESSIER, Paul-Émile



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 17 février 2019, est décédé à l'âge de 94 ans, monsieur Paul-Émile Messier, époux de feu Anne-Marie Lecours et père de feu Jeanne-d'Arc.Il laisse dans le deuil ses enfants Françoise, Monique, Jacques, Myriam, Michel (Nathalie) et Jean-Patrick (Marie-Josée), ses petits-enfants Stéphanie, Anaëlle, Claire, Charles-Antoine, Rebecca et Nicolas, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Pauline, Suzanne et Antonine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 février 2019, de 15h à 17h et de 19h à 22h à la :Les funérailles seront célébrées le samedi 23 février 2019 à 11h en l'Église St-Hilaire. La famille recevra les condoléances à partir de 10h. L'inhumation suivra au Cimetière St-Hilaire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre et/ou Les amis du crépuscule.La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.