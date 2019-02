AUBRY, Michel



À Valleyfield, le dimanche 10 février 2019, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Michel Aubry, fils de feu Jean Aubry et de Gilberte Labelle.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son frère Gilbert (Denise), son neveu Benjamin, ses cousins et cousines, ainsi que ses nombreux amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 23 février 2019, à 10h, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h.La famille tient à remercier toute l'équipe de Ressource Intermédiaire Sénéchal pour les attentions et les soins prodigués à Michel au cours des années.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com