Alicia Moffet doit se défendre après un «tweet» concernant sa prise de poids qui ne passe pas

Alicia Moffet a dû passer une partie de la soirée hier à répondre à des commentaires concernant sa prise de poids de grossesse, après qu'elle ait tweeté à ce sujet.

Celle qui attend une petite fille cet été avait passer des commentaires sur Instagram et Twitter concernant sa prise de poids qui est plus importante qu’elle le devrait.

Faut vraiment que j’arrête de manger comme une vraie truie. J’vais binnnnn trop le regretter dans 4 mois et demi 🥵🥵🥵🥵 — Alicia Moffet (@aliciamoffet) 19 février 2019

Malheureusement pour elle, le message est un peu passé de travers pour certaines personnes qui se sont dites inquiètes pour la santé d'Alicia.

Les commentaires se sont faits si insistants qu'elle a dû réajuster le tir dans ses «stories» Instagram.

«Je veux juste réadresser mon tweet où je disais que je dois arrêter de manger comme une truie, parce que je vais le regretter dans 4 mois 1/2. Je suis très très consciente que c'est normal de prendre du poids enceinte. Je suis en train de créer la vie et je le sais que je vais prendre du poids. J'étais consciente lorsque je suis tombée enceinte que j'allais prendre du poids.»

Alicia a rapidement répondu à ses inquiétudes en précisant que oui, c’est normal de prendre du poids quand on est enceinte, mais que son médecin lui avait dit qu’elle en prenait trop, d’où son message. Elle a aussi mentionné qu’elle avait tendance à manger plus ou moins sainement, c’est pourquoi elle souhaitait se concentrer sur une meilleure alimentation, et non pas se restreindre quand elle a faim.

Une chose est certaine, la future maman sait parfaitement comment répondre à ses détracteurs!

