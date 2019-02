Alien: Isolation et d’autres jeux ajoutés à la Xbox Game Pass

Les membres de la Xbox Game Pass pourront profiter de quelques nouveaux titres ce mois-ci, a-t-on appris sur le blogue de Xbox ce matin.

Plus tôt en février, on apprenait que Shadow of the Tomb Raider, Crackdown 3, Blob et Batman: Return to Arkham (collection des versions rematricées de Batman: Arkham Asylum et Batman Arkham City) allaient se joindre à la sélection du service gaming. Mais ce n'est pas tout! D'autres jeux ont été annoncés.

Les gameurs qui profitent du service Game Pass pourront bientôt jouer à Alien: Isolation (28 février), The Walking Dead: Season 2 (28 février), Headlander (21 février) et Disney Epic Mickey 2: The Power of Two (21 février).

Il y a déjà plusieurs jeux accessibles avec ce service dont Rocket League, Just Cause 3, We Happy Few et Ashen.

La Game Pass coûte normalement environ 11,99$ par mois.