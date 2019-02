Je ne vous parle pas assez souvent de ce moment privilégié de l’hiver qu’est le repas de l’après-neige ou l’après-ski... Appelez-le comme vous voulez.

Ce moment où l’on rentre au chalet avec le visage rougi par le froid, après avoir secoué la neige qui collait encore à nos bottes, le cœur en joie et l’appétit grand comme la montagne que l’on vient de dévaler. Il faut manger, et très vite !

Pour ces repas où l’on avalerait un ours, je cuisine à l’avance des plats qui réchauffent et qui rassemblent. Encore une fois, j’ai recours à mon vieux poêlon en fonte dans lequel je peux faire mijoter tout, que ce soit sur le feu ou dans le four.

En fin de semaine, je prépare deux plats avec lesquels je suis certaine de rassasier toute la famille et les copains. Je les servirai même ensemble afin qu’ils aient le choix. Après tout, c’est toujours sympathique d’avoir plusieurs plats à partager.

Le chili propose les haricots dont ils raffolent avec la viande et des poivrons à griller pour en tirer toute leur saveur. Le plat de poulet contient assez de légumes pour les contenter. Après une descente en ski : c’est le moment de leur faire des légumes, car ces sportifs avalent tout.

Bon repas !

Poêlon de chili aux poivrons

Photo courtoisie

Ce plat réconfortant peut être cuisiné à l’avance et réchauffé lentement au four. Servez-le avec du pain frais ou des toasts beurrés.

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 1 h 10

Ingrédients

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

3 poivrons rouges en moitié

1 gousse d’ail pelée et finement hachée

1 gros oignon pelé et finement haché

450 g (1 lb) de veau haché

225 g (8 oz) de porc haché

450 g (2 ½ tasses) de haricots blancs en conserve, égouttés

2 tomates fraîches hachées

500 ml (2 tasses) de coulis de tomate

1 grosse boîte de tomates concassées

1 c. à s. de sucre

1 c. à s. de cumin moulu

1 ½ c. à t. d’origan séché

Sel et poivre

Méthode

Dans un grand poêlon, faire chauffer 1 c. à s. d’huile d’olive. Ajouter les poivrons côté peau et griller à feu moyen-vif jusqu’à ce que la peau noircisse un peu. Déposer les poivrons sur une assiette. Réserver. Essuyer le poêlon. Y faire chauffer le reste de l’huile d’olive. Ajouter l’ail et l’oignon. Faire revenir à feu moyen 4 minutes. Ajouter les viandes hachées. Faire revenir 10 minutes, en remuant souvent. Saler et poivrer. Ajouter les haricots blancs et les tomates fraîches hachées. Verser le coulis de tomate, les tomates concassées et leur jus. Saupoudrer de sucre, de cumin et d’origan séché. Mélanger. Cuire à feu moyen-doux 30 minutes. Ajouter les poivrons grillés dans le poêlon. Couvrir et cuire à feu doux 10 minutes. Retirer le poêlon du feu et servir immédiatement.

Poulet au thym et aux légumes

Photo courtoisie

Un plat à déguster dès la sortie du four. Les légumes peuvent être remplacés par ceux de votre choix.

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 60 min

Ingrédients

4 cuisses de poulet en moitié

2 c. à s. de farine tout usage

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon pelé et finement haché

4 gousses d’ail pelées

4 petits poivrons en moitié

2 tomates en quartiers

4 branches de thym

500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet

2 courgettes moyennes en tranches

1 c. à s. de persil haché

Sel et poivre

Méthode