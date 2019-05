« Autotuned cat », la nouvelle star du web?

Nous savons que les vidéos de chats sont particulièrement prisées sur le net et une nouvelle coqueluche féline semble bien avoir vu le jour en la personne d'Elton, dit « autotuned cat »!

Lassé par ses miaulements (trop) matinaux, son maître Joaquin Baldwin a décidé de l'enregistrer, d'ajouter de l' « autotune » et de mettre le tout sur YouTube. Résultat : une vidéo visionnée près d'un million de fois et une série de remix tout aussi créatifs et amusants!

1. La chanson originale d'Autotuned Cat

2. Remix numéro 1

3. Un deuxième remix

4. Autotuned Cat remixé par Yass

5. On quitte Elton, mais on reste en musique avec cette prestation de haute volée!