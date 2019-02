LANGLOIS LADOUCEUR

Claudette



À Cornwall, le 13 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Claudette Langlois, épouse de feu M. Richard Ladouceur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Peter), Stéphane et Michel (Marie-Claire), ses petits-enfants Alyssa-Marie (Vincent), Ashley (Patrick), Justin, Brandon et Daphnée, sa soeur Sylvie (Richard), ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février de 9h à 10h45 au :J.A.LARIN & FILS317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 11h en l'église Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de l'Église suite 128, Salaberry-de-Valleyfield.