BOUFFARD, Julie



À Lachine, à l'infirmerie de Soeurs de Ste-Anne est décédée Julie Bouffard le 17 février 2019. Elle était la fille de feu Alice Simard et de feu Thomas Bouffard. Elle rejoint ses frères et soeurs: Simone, Christine, Henri, Rolland, Jean et Gérald. Elle était membre de la Société des Filles du Coeur de Marie.Outre sa communauté, elle laisse dans le deuil ses soeurs Jeannine, Léonie (Viateur Pigeon), Alice et ses frères Charles, Alain, son beau-frère Denis Gagnon, époux de feu Simone, ses neveux Sébastien Pigeon et Jean-Simon Gagnon, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La Société des Filles du Coeur de Marie remercie les Soeurs de Ste-Anne, le Dr Coutu et le personnel soignant pour les bons soins prodigués à Julie.Les Filles du Coeur de Marie et la famille recevront les condoléances à compter de 10h le vendredi 22 février 2019 en l'église Ste-Angèle, 5275, rue Lavoisier à Montréal, où seront célébrées les funérailles à 11h.