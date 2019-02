Béatrice Picard garde «les doigts croisés»

La diète stricte de Béatrice Picard ne lui permet plus de consommer de l’alcool. Mais la comédienne de 89 ans s’avoue prête à s’offrir un écart de conduite en débouchant le champagne si le court métrage Marguerite remporte une statuette dorée aux Oscars ce dimanche.

« Je viens de me faire enlever la vésicule biliaire, alors je dois suivre un régime très, très strict. Mais je suis une fille qui adore le champagne et j’en ai toujours une bouteille au frais. Alors, si jamais on gagne, je me dirige directement vers le frigo ! » s’exclame Béatrice Picard, précisant au passage qu’elle est en pleine forme et qu’elle a une santé de fer.

Son personnage dans Marguerite n’a toutefois pas cette chance. À l’écran, Béatrice Picard devient une femme en perte d’autonomie se liant d’amitié avec une infirmière qui l’aidera à faire la paix avec certains secrets de son passé.

Photo courtoisie

Surprise totale

La comédienne avoue qu’elle ne se doutait jamais qu’un de ses projets se fraierait un chemin jusqu’à la plus prestigieuse cérémonie d’Hollywood. Moins habituée au septième art qu’à la scène, l’idée ne lui avait donc jamais traversé l’esprit.

« Les jeunes d’aujourd’hui, dès qu’ils sortent du conservatoire, ils ont des ambitions de carrière internationale. C’est très bien de viser haut et de voir grand. Mais dans mon temps, ce n’était pas comme ça. Alors, je n’ai jamais eu l’idée de m’expatrier aux États-Unis pour le travail », dit-elle.

« Et de toute façon, je suis une comédienne de théâtre d’abord et avant tout. J’ai fait un peu de cinéma, mais vraiment beaucoup moins que de scène. Je suis contente du résultat quand je vois Marguerite, mais c’est parce que j’ai été très bien dirigée par Marianne Farley », ajoute Béatrice Picard.

Pour Marianne Farley

La comédienne sera donc postée devant son téléviseur, dimanche, pour la cérémonie des Oscars. Et c’est les doigts bien croisés qu’elle attendra avec impatience la remise du prix du meilleur court métrage dans l’espoir que la cinéaste Marianne Farley monte sur scène récolter les honneurs.

« Si on ne gagne pas, pour moi, c’est déjà la consécration d’être en nomination aux Oscars. Mais j’espère vraiment que Marguerite va gagner, surtout pour Marianne Farley. Elle a beaucoup de talent et elle a la vie devant elle pour accomplir plein de belles choses, alors ça pourrait l’encourager à continuer de foncer et à aller plus loin et, pourquoi pas, faire un long métrage. Alors, je garde les doigts croisés », confie Béatrice Picard.

Selon la comédienne, une statuette dorée propulserait la carrière de la cinéaste vers de nouveaux sommets. Quant à elle, Béatrice Picard doute ressentir les impacts de cette nomination sur son travail futur.

« J’aurai 90 ans cette année. Je suis en fin de carrière, alors je ne vois pas ce que ça pourrait changer. Mais attention, ça ne veut pas dire que je veux arrêter de travailler. Tant et aussi longtemps que j’aurai du plaisir à faire ce métier, je vais continuer », assure-t-elle.