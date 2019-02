Ces pee-wee qui n’avaient jamais vu neiger

Pendant que les Québécois usent leurs pelles plus que jamais cet hiver, rêvant déjà à un printemps hâtif, certains jeunes pee-wee présents à Québec cette semaine expérimentent l’hiver pour la toute première fois de leur vie. Et ils adorent !

C’est entre autres le cas de plusieurs joueurs des Ice Crocs d’Australie. Au moment de quitter leur pays natal, où c’est l’été à l’heure actuelle, il faisait aux alentours de 35 °C. Mercredi matin, lorsqu’ils ont mis les patins pour leur deuxième match du Tournoi pee-wee, qu’ils ont d’ailleurs remporté 5 à 4 face à la formation italienne de Veneto, on ressentait environ -20 °C dans Limoilou.

Tout ça, en plus des bancs de neige qui se donnent des allures de gratte-ciel cette année.

« J’étais ici l’an dernier et j’ai vu de la neige pour la première fois. Mais cette année, c’est incroyable. Je ne m’attendais pas à ça en arrivant », a mentionné le jeune Bodie Jerome, qui assure avoir apporté plus de vêtements cette année, après avoir vécu l’hiver pour la première fois l’an dernier.

Trop habillés

Et il n’est d’ailleurs pas le seul. Plusieurs jeunes joueurs australiens et leurs parents ont même prévu un peu trop d’équipements pour affronter les rigueurs de l’hiver québécois !

« Certains ont un peu paniqué à propos de ça, a rigolé l’entraîneur de l’équipe, David Ferrari. C’est la quatrième fois que je viens ici avec cette équipe, alors on s’était assuré que chaque joueur ait un manteau et des bottes, sauf que certains sont arrivés ici beaucoup trop équipés ! Par contre, je dois avouer qu’on ne s’attendait pas à autant de neige cette année. »

Les Australiens sont d’ailleurs arrivés à Québec mercredi dernier, en pleine tempête, après avoir passé quelques jours dans la région de New York et du Vermont pour y disputer des matchs préparatoires.

« C’est super ici. Il y a de la glace partout et, surtout, des patinoires partout », ajoute Bodie Jerome.

Et pas obligé de venir d’un pays chaud pour apprécier l’hiver québécois. L’entraîneur de l’Académie Hockey Punks de Lituanie, Sarunas Kilisesius, assure que ses joueurs découvrent les rigueurs de la saison hivernale avec beaucoup de plaisir. Là-bas, en ce moment, le mercure gravite autour de 0 à 5 degrés Celsius.

« Chez nous, c’est gris, il y a un peu de neige, parfois de la pluie, et il vente beaucoup. Ici, c’est tout blanc. Les jeunes passent des heures dehors et on voit dans leur visage à quel point ils sont heureux », a-t-il raconté.

Et les mexicains ?

On pourrait aussi croire que les joueurs du Ice Dome du Mexique ont mis les pieds dans la neige pour la première fois de leur vie. Mais ce n’est pas tout à fait le cas. Pour jouer au hockey au Mexique, il faut être assez fortuné et les jeunes qui sont venus à Québec cette semaine proviennent donc pour la majorité de familles aisées qui ont les moyens de voyager.

Néanmoins, il s’agit d’une expérience culturelle hors du commun pour les jeunes Mexicains, qui proviennent tous d’un pays qui, avouons-le, n’est pas le premier auquel on pense quand on parle de hockey sur glace.

« Le hockey progresse. Nous faisons partie d’un groupe qui a commencé avec une patinoire il y a six ans. Aujourd’hui, nous en comptons cinq au pays. Le propriétaire travaille très fort pour essayer de développer ce sport. C’est difficile pour nous d’attirer les jeunes parce que c’est dispendieux. Toutefois, c’est un sport que tu essaies et que tu aimes aussitôt. Le plus difficile est de les attirer. Une fois qu’ils sont initiés, ils restent », raconte l’entraîneur de l’équipe, Eduardo Valencia, un Mexicain qui a passé quelques années à Vancouver pour y pratiquer son sport.

Une victoire célébrée en grand pour les petits Nordiques

Photo Jean-Francois Desgagnés

Les célébrations des Hurricanes de la Caroline ont des répercussions sur le Tournoi pee-wee.

Après leur victoire de 4-2 signée mercredi face aux Pionniers du Nord-Ouest, les joueurs des petits Nordiques se sont alignés en rond, autour du cercle central, puis le no 37 Olivier Rochon a donné un coup de bâton, à la manière de Gandalf dans Le Seigneur des anneaux, avant de voir tous ses coéquipiers tomber sur le dos.

Les petits Fleurdelisés avaient également célébré de la sorte dimanche dernier, après leur victoire face aux Bears de Hershey.

« Notre ami [Olivier Rochon] a regardé des vidéos sur YouTube et il a trouvé la célébration des Hurricanes. On a décidé qu’on allait la pratiquer dans les entraînements », a raconté William Labranche, auteur d’un tour du chapeau dans la victoire des siens, mercredi.

Pour le plaisir

Au départ, l’entraîneur Francis Lemieux n’était pas convaincu de l’idée, mais s’est vite ravisé.

« Les gars ont commencé à le faire dans les pratiques. Au début, j’étais réticent, mais on se préparait pour le Tournoi pee-wee et ça mettait de l’ambiance, et les gars étaient toujours souriants. Après tout, ils vont vivre ce tournoi une seule fois dans leur vie et il faut qu’ils en profitent au maximum », a mentionné l’entraîneur des Bleus, Francis Lemieux.

Avec cette victoire, les petits Nordiques auront une autre chance de jouer au Centre Vidéotron, ce jeudi soir face aux Selects de la Suisse-Est, dès 16 h 45. C’est donc dire qu’il y aura de l’action au Tournoi pee-wee en soirée, puisqu’après le match des jeunes Fleurdelisés, les petits Remparts se mesureront aux Islanders de New York dans un autre duel de la classe AA-Élites. Puis, Équipe Québec féminin conclura ce programme double dès 19 h 15 en se mesurant au EHC Munchen.

En bref

La jeune Emmie Carbonneau était derrière le banc, avec ses coéquipiers des Athlétiques de L’Ancienne-Lorette, mercredi. La jeune hockeyeuse a été sélectionnée pour représenter Équipe Québec féminin cette année, mais ce n’était pas une raison pour laisser tomber ses coéquipiers qui se sont toutefois inclinés 4-2 face au Mistral de l’école Mont-Joli...La journée de jeudi marquera la dernière du traditionnel encan silencieux. Plusieurs chandails autographiés par des joueurs de la LNH sont mis à l’encan encore cette année, on peut penser à Nathan MacKinnon, Mathew Barzal, Rasmus Dahlin et Nikita Kucherov.

Les matchs de mercredi

AA

Saints de Saint-Albert 3 c. Avalanche du Colorado (F) 2

AA-Élites

Gamblers Jr. du Wisconsin 1 c. Islanders de New York 3

AAA

Ducks Jr. d’Anaheim 4 c. Eagles Jr. de Boston 5

Inter B

Fantômes de Delémont 1 c. Rapides de Beauce-Nord 9

Scolaire

École Le Mistrat de Mont-Joli 4 c. Athlétiques de L’Anc.-Lorette 2

AA-Élites

Cataractes de Shawinigan 2 c. Phœnix de Sherbrooke 3

AAA

Sabres Jr. de Buffalo 0 c. Islanders de Middlesex 5

Scolaire

Commandeurs du C. de Lévis 3 c. Arsenal de l’Académie St-Louis 1

AA-Élites

Nordiques de Québec 4 c. Pionniers du Nord-Ouest 2

Inter B

Sag’s de Chicoutimi 4 5 c. A. Hockey Punks de Lituanie 4

AA

Bruins Jr. de Boston 1 c. Shamrocks de North Shore 4

Les matchs de jeudi

AAA

8 h Rangers de New York c. Rockets de Kelowna

AAA

9 h 15 99ers de Brantford c. Penguins Elite de Pittsburgh

Inter B

10 h 30 Ducs d’Angers c. Équipe Roumanie

AAA

11 h 45 Canadiens de Montréal c. Blues de St. Louis

Inter B

13 h Basques de Sept-Îles c. Sag’s de Chicoutimi 4

AA

14 h 15 Golden Knights Jr. c. Coyotes de Mauricie-Est

Inter B

15 h 30 Brûleurs de loups c. Barons de Québec Nord-Est

AA-Élites

16 h 45 Selects de Suisse-Est c. Nordiques de Québec

AA-Élites

18 h Islanders de New York c. Remparts de Québec

AA

19 h 15 EHC Munchen c. Équipe Québec féminin

Inter B

20 h 30 Lynx Haute-Beauce c. Rapides de Beauce-Nord