FRENETTE (ROLLAND), Odette



À Boucherville, le 17 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Odette Rolland, épouse de M. Raymond Frenette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Kim Epp), Rachel (Stéphane Rainville), Mireille (Benoit Guerville) et Jean-Simon (Ingrid Necak), ses petits-enfants Stéphanie, André, Nathalie, Jessica, William et Anna-Léa, sa soeur Margot, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses amis de l'Ensemble vocal Les Tournesols, des Filles d'Isabelle de Boucherville, Cercle Mgr-Poissant no.1025, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941le vendredi 22 février de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 23 février de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le samedi 23 février à 11h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se témoigner par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.