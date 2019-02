Commotions cérébrales : Isabelle Charest doit mettre la partisanerie de côté, clame Ciccone

Le député libéral Enrico Ciccone invite la ministre Isabelle Charest à mettre la partisanerie de côté dans le dossier des commotions cérébrales chez les jeunes.

«On ne vient pas de la vieille politicaillerie du passé, on n’est pas là-dedans nous autres, on est des nouveaux parlementaires, on veut faire la politique différemment, a soutenu mercredi le député de Marquette. Le sport, c’est rassembleur, on fait du travail pour les jeunes, on est pas pour commencer à se tirailler pour le sport !»

L’ex-hockeyeur admet être «déboussolé» par la récente décision de la ministre déléguée à l’Éducation et ex-olympienne, qui a rejeté son idée de créer un registre des commotions cérébrales pour les enfants actifs.

«Il faut qu’elle comprenne qu’elle ne rejette pas l’idée d’un élu libéral, elle rejette l’idée d’un gars qui a été dans le sport toute sa vie, qui vit avec le fait qu’un jour il va peut-être souffrir de ses commotions cérébrales, qui ne veut pas que ça se reproduise avec les jeunes», insiste-t-il.

Selon l’ancien fier à bras, la ministre Charest n’a peut-être pas bien compris son projet de «passe-sports»,c’est-à-dire un registre des commotions cérébrales émis dès qu’un enfant commence un sport et qui le suivrait jusqu’à la majorité.

«Un diagnostic, ça ne se fait pas par un entraineur, ce n’est pas un parent qui va écrire dans le registre. Il faut que ça vienne du médecin, c’est le médecin qui va poser le diagnostic, c’est le médecin lui-même qui va finalement autoriser le petit gars ou la petite fille à revenir au jeu», signale Enrico Ciccone, qui a rencontré la caquiste il y a une dizaine de jours à ce sujet.

Mardi, Isabelle Charest a affirmé que la solution proposée par le député libéral n’était la bonne pour s’attaquer au problème des coups à la tête chez les enfants.

«L’intention est très bonne, on veut protéger les athlètes, on veut protéger les jeunes. Maintenant, je ne crois pas que ce soit le meilleur moyen, a précisé l’ancienne patineuse de vitesse. C’est important qu’effectivement, quand il y a des symptômes, quand il y a des suspicions d’avoir des commotions cérébrales, d’aller consulter et c’est le médecin qui va devoir poser un diagnostic. Ce n’est pas quelqu’un qui va faire une formation de six heures, une formation d’entraîneur».