FAFARD TURCOTTE, Georgette



Au CHDL de Joliette, le 11 février 2019, est décédée à l'âge de 93 ans, dame Georgette Turcotte, épouse de feu Florent Fafard, demeurant à Berthierville.Mme Turcotte Fafard laisse dans le deuil ses fils : Guy (Josée Grégoire), Denis, Pierre (Manon Landry), ses 3 petits-enfants adorés : Philippe, Mathieu, Sébastien, ses belles- soeurs : Fernande Coutu (feu Angelbert Fafard), Jeannine Rondeau (feu Gilles Fafard), Réjeanne Héroux (feu Réjean Turcotte), de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi qu'autres parents et amis.Mme Turcotte Fafard repose au :530 RUE FRONTENAC, BERTHIERVILLETél. 450-836-4552 Téléc. 450-836-2584www.yveshoule.comle vendredi 22 février 2019, de 14h à 16h30, et en soirée de 19h à 22h et samedi, journée des funérailles, le salon ouvrira dès 9h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 23 février 2019 à 12h30 en l'église Sainte-Geneviève-de-Berthier. Mme Turcotte Fafard sera inhumée au cimetière Sainte-Geneviève-de-Berthier.