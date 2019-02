DICKIE née DROUIN, Claire



Le 18 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Claire Drouin, épouse de M. Brian Dickie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils unique Steven (Annie Vaillancourt), son petit-fils William, ses frères et soeurs, Jean, Huguette, Raymond et Benoit, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Elle sera exposée le mercredi 27 février de 19h à 22h et le jeudi 28 février de 9h à 11h à :505, BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUn dernier hommage lui sera rendu le jeudi 28 février à 11h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.