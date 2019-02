Il y a de l’action en ville. La 20e édition du Festival MTL en Lumière est de retour et c’est la tournée des restaurants et des activités culturelles qui débuteront, dès ce soir. Des nouveautés se rajoutent aussi à toute cette fébrilité : un club social et salon de tatouage à un seul endroit ouvre ses portes et un Rum resto-bar vous invite à écouter les meilleurs succès de hip hop des années 90 et 2000.

Il n’y a plus aucune excuse de rester chez soi... même pas le froid!

MANGER : Des suggestions pour MTL en Lumière

Photo courtoisie

Ce week-end, les fins gourmets se hâtent de découvrir le volet gastronomique du Festival Montréal en Lumière. Je vous propose trois bonnes tables où vous faire voyager tout en restant ici! En premier lieu, le Pays-Basque en France est à l’honneur pour cette 20e édition et c’est pourquoi les chefs étoilés Les Frères Ibarboure, venus directement de là-bas, ont préparé tout un menu gastronomique au Renoir de l’Hôtel Sofitel. Coup de cœur pour le plat de Txangurro, poulpe (pieuvre) et encornet (petits caviars). Deuxièmement, le restaurant Nom Nom de l’Hôtel W accueillera jusqu’à dimanche, le chef-propriétaire du restaurant Rouge de Calgary Paul Rogalski, connu pour sa passion pour une cuisine exceptionnelle créée à partir de produits régionaux. Finalement, l’Ikanos proposera un menu de la mer de huit services inspirés de la Méditerranée avec deux soirées découvertes en compagnie du cordon bleu Ever Cubilla, propriétaire du restaurant Espai Kru, à Barcelone. N’oubliez pas non plus, les nouvelles activités gourmandes, dont le Quartier gourmand à La Maison du Festival, qui débute aujourd’hui et la première Nuit gourmandes qui se déroulera dans plusieurs établissements de la ville, samedi soir. (Pour la programmation complète, rendez-vous à montrealenlumiere.com)

BOIRE : Un nouveau café & salon de tatouage

Photo courtoisie

Le Wolfgang est un tout nouveau club social qui vient tout juste d’ouvrir ses portes dans le quartier Hochelaga. Vous pourrez y siroter un délicieux café, mais aussi vous y faire tatouer! Ce projet original est une idée de l’artiste David Brown, ex-chanteur du groupe The New Cities qui a décidé de se poser à Montréal, après une tournée internationale, et de revenir à ses premiers amours : les tattoos. Fini, le stress et l’attente inutile, avant de choisir un tatouage! On pourra simplement relaxer, commander une boisson et converser avec les clients et les employés. (4045 rue Ontario Est, Montréal)

SORTIR : Bouffe caribéenne et Rum Bar en plein cœur du centre-ville

Photo courtoisie

Méga coup de cœur pour le restaurant et rum bar Lloydie’s! Cette deuxième succursale qui a ouvert ses portes sur la rue Crescent, en plein cœur du centre-ville, vous offre une expérience totalement différente du premier restaurant situé dans le Mile-End. Cette fois-ci, on vous transporte chez une tante de la Barbade ou une grand-mère jamaïcaine, où la bouffe créole est préparée maison, mais surtout où le décor vous plonge dans une maison des Caraïbes. On peut s’y installer pour y déguster un poulet jerk, un pâté jamaïcain au bœuf épicé ou encore une délicieuse poutine au plantain. Le petit Rum Bar est absolument à découvrir, car on y confectionne des cocktails spéciaux maison à base de rhum et on y propose quelques bières importées, dont la bière haïtienne Prestige. De plus, les jeudis, ne manquez pas les 5 à 9 Thursday Vibes avec DJ sur place, qui vous réserve les meilleurs classiques de hip hop, reggae, R&B, dancehall, des années 90 et 2000. (2145 rue Crescent, Montréal)