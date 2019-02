De plus en plus de couples canadiens ne vivent pas ensemble

OTTAWA – De plus en plus de couples canadiens choisissent de vivre séparément, un phénomène qui gagne en popularité depuis 10 ans et qui concerne maintenant 1,5 million de Canadiens.

Selon Statistique Canada, 6 % des couples vivaient dans des lieux différents en 2006. Onze ans plus tard, en 2017, cette proportion était passée à 9 %.

Ce sont surtout les jeunes qui optent pour cette formule voulant que chaque partenaire ait son pied à terre bien à soi. C’est le cas de 20 % des couples chez les 25-34 ans. Cette situation perd significativement de la popularité plus l’on vieillit. À preuve, les 35-54 ans ne sont plus que 7 % à vivre chacun chez soi et le chiffre tombe à 5 % chez les 55-64 ans.

D’après les chiffres de l’agence fédérale, 15 % des couples qui vivent séparément n’ont jamais envisagé de vivre ensemble et 34 % ont indiqué ne pas habiter ensemble par choix. Pour plus d’un couple sur deux (51 %) ne vivant pas sous le même toit, d’autres circonstances non précisées expliquent ce mode de vie.

Soulignons enfin que quatre personnes sur cinq ne partageant pas le même logis vivent dans la même province et 64 % vivent à moins de 20 km l’un de l’autre.