Déneigement: Montréal devrait encore dépasser son budget

Comme l’année dernière, la Ville de Montréal s’enligne pour dépasser son budget consacré à la neige.

«Si l’hiver se poursuit comme on le pense, je ne pense pas qu’il va arrêter de neiger, on va probablement encore le défoncer cette année», a commenté mercredi le président du comité exécutif et responsable des finances Benoit Dorais.

Selon l’élu, lorsque le chargement de la neige de la dernière tempête sera terminé cette semaine, les équipes de la Ville auront ramassé l’équivalent du volume de neige tombé pour un hiver complet, soit environ 12 millions de mètres cubes.

M. Dorais ne souhaite pas qu’on limite le déneigement seulement à son budget, qui est de 166 millions $ cette année et 163 millions $ en 2018. Il a assuré que le service était toujours livré sur le terrain pour les citoyens.

«Comme ville-centre, on regarde et on fait en sorte de donner un budget en phase avec la réalité, a-t-il soutenu. Chaque administration locale décide de donner le service aux citoyens, et d’avancer. Par la suite ensuite on va faire des choix sur comment on balance cela, comment faire en sorte s’il y a déficits, comment on le résorbe, mais l’argent est au rendez-vous.»

Le chef de l’opposition Lionel Perez a estimé de son côté que l’administration de Valérie Plante était «en déni total de la réalité», et que les façons de faire devaient changer, alors que plusieurs citoyens se plaignent, entre autres, cet hiver de trottoirs glacés.

«Il y a vraiment une exaspération de la part de la population montréalaise, il y a un manque d’écoute», a-t-il ajouté.