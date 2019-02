Des consultations prébudgétaires à venir à Montréal

MONTRÉAL | La Ville de Montréal tiendra pour la première fois ce printemps des consultations prébudgétaires en vue de l’élaboration de son budget 2020, et amorcera du même coup ses démarches pour lancer un budget participatif.

Ces consultations prébudgétaires annuelles, ouvertes aux citoyens et aux organismes, se dérouleront de mars à mai, a annoncé mercredi le président du comité exécutif Benoit Dorais.

La décision de tenir ces consultations fait suite à une motion présentée par l’opposition et adoptée en mai au conseil municipal. Le chef d’Ensemble Montréal Lionel Perez a souligné mercredi la mise en place de cette initiative.

Les Montréalais seront aussi invités lors de cette occasion à réfléchir aux modalités du premier budget participatif de la Ville, qui doit voir le jour pour l’année 2021.

«De façon générale, ce sont des périodes où les citoyens peuvent déposer des projets, on regarde ce qui est faisable par la Ville, on fait du débroussaillage et après on soumet les projets au vote populaire», a expliqué la responsable de la démocratie et de la vie citoyenne au comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde, ajoutant que le tout restait à définir.