Deux régions qui ont beaucoup à offrir

Patience

Avec les deux grosses tempêtes de neige que le Québec a connues la semaine dernière, il se peut fort bien que les bénévoles des clubs de motoneige aient manqué de temps pour entretenir les sentiers. Il faut être patients et leur laisser le temps de travailler avec les surfaceuses, dans des conditions très exigeantes la plupart du temps. Nous abordons une longue période sans chute de neige, selon les experts de la météo. Cela leur donnera le temps de terminer leur travail et de vous offrir ce qu’il y a de mieux, au cœur de cet hiver très spécial.

Les cinq S

En ce mois de février, qui se veut toujours le plus actif de la saison, il est impératif que vous observiez la devise des cinq S qui est véhiculée depuis longtemps par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Il est donc conseillé de Sillonner les sentiers balisés à la vitesse indiquée, de S’abstenir de boire et conduire, de Serrer à droite en tout temps, de S’immobiliser aux traverses de route et de Suivre en respectant une distance raisonnable. Présentement, en plus des motoneigistes habitués, de nombreux touristes moins expérimentés circulent dans les sentiers. Il faut redoubler de prudence.