[VIDÉO] On a jasé avec des chasseurs et on a un nouveau respect pour eux

«De tout pour les passionnés de chasse, de pêche, de plein air et de camping!»

A priori, on pourrait penser que c'est trop de passion pour un même salon mais non, ça cohabite très bien. Pour prévoir des vacances en pourvoirie, magasiner les plus récentes arbalètes ou encore s'assurer d'avoir la tenue appropriée pour toutes ces activités, c'était la place à visiter le week-end dernier. Et Le Sac de chips y était.

Les exposants étaient ravis de pouvoir nous parler de leurs produits et activités. Le spectacle de bûcheron reste mon moment marquant. Il faut dire qu'on ne voit pas souvent des gens virevolter sur une pitoune en plein coeur de la ville.

Je ne suis pas un spécialiste, mais je constate que ce sont tous des sports bien en santé au Québec. En tant que néophyte, voici ce qui m'a le plus rassuré: les chasseurs ont une conscience bien sérieuse sur comment chasser pour ne pas blesser l'animal ni le faire souffrir. C'est également des gens qui consomment leur viande responsablement. Selon eux, rien n'égale la fierté de manger ce que l'on a soi-même abattu. Je leur donne tout mon respect et je me donne le défi d'un jour aller chasser pour le constater moi-même.

Bon visionnement.



