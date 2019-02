Dua Lipa et Calvin Harris dominent les Brit Awards

Dua Lipa, Calvin Harris et The 1975 sont sortis grands gagnants des Brit Awards mercredi soir, le pendant britannique du gala des Grammy. Les premiers ont remporté le prix du Meilleur simple pour One Kiss. Pour sa part, la formation The 1975 a raflé la palme de l’Album de l’année pour Brief Inquiry Into Online Relationships, en plus d’être sacrée Meilleur groupe de l’année.

International

Du côté international, Ariana Grande et Drake ont respectivement été nommés Meilleure chanteuse et Meilleur chanteur lors de la cérémonie. La première a devancé Camila Cabello, Christine and the Queens et Janelle Monae. Le second a surpassé Eminem, Shawn Mendes, Travis Scott et Kamasi Washington.

P!nk consacrée

La cérémonie a également marqué la consécration de Pink, récipiendaire d’un prix hommage. Pour souligner cet exploit, l’artiste américaine a proposé un pot-pourri de ses plus grands succès en carrière, incluant What About Us, Try et Just Give Me A Reason.