BLAIS, Isabelle



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Isabelle Blais le 7 février 2019, à l'âge de 48 ans. Elle était la fille de Denise Théorêt et de feu Francis Blais.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son conjoint Germain Juteau, ses fils Félix et Rémi, sa soeur Lucie (Michel), son frère Michel (Isabelle), ses neveux Nicolas et Francis, ses nièces Jessica et Gabrielle ainsi que nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 février 2019 de 11h à 16h et de 18h à 20h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 20h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.