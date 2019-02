CHARETTE, Alcide



À Terrebonne, le 16 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Alcide Charette, époux de feu Mme Ghislaine Lauzon.Il laisse dans le deuil ses enfants Patrice Bélair (Isabelle Descoteaux), Ronald Bélair (Céline Billard), Carole Charette et André Charette, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout se déroulera dans l'intimité.Il fut confié au complexe funéraireSAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934