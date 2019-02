Éliminatoires et séries

Notez la nuance : les éliminatoires commencent bien avant les séries. Les séries c’est une suite de dates commençant en avril et alignant les matchs des équipes qualifiées.

Les éliminatoires n’ont pas de date. Souvent, elles ont culbuté les derniers de classe avant même l’Halloween. Tout de suite après la période des Fêtes, oups, le portrait grossit, les évidences s’additionnent et plusieurs équipes sont dorénavant noyées. Restent alors les croyants. Ceux qui pensent avoir les outils, ceux qui se croient à un ou deux joueurs du défi, ceux qui brandissent le « on sait jamais ». Les échangistes bougent prudemment. Et c’est alors, mi-février et plus radicalement, qu’on glisse dans les réelles éliminatoires. Les directeurs auront la chance d’acheter des joueurs au passage. Ensuite, on verra des jeunes, si prolifiques en première moitié de saison s’étouffer, alors que les systèmes de jeu vont se préciser, se refermer. De vieux routiers resserreront leurs patins. La donne va changer.

LE GRAND STRESS

Un groupe d’équipes entrera en éliminatoires avant les autres. Ce sont celles qui auront déchiré leur chemise tous les soirs après avoir déjeuné la face dans le classement tous les matins. Au milieu du peloton, une seule petite défaite peut faire basculer toute la saison. On n’ose plus penser aux négligences de novembre parce qu’on va s’arracher les cheveux. Et, en mars, revient cette expression qui, 100 ans plus tard, n’a encore jamais fait formellement ses preuves : l’avantage de la glace. C’est une languette du fouet pour éviter les baisses de régime. Être au cœur des éliminatoires avant le début des séries, c’est palpitant, mais surtout éreintant. Pas une bonne façon d’entrer dans le tournoi, les boys.

DIÈTE LIQUIDE

« T’aurais dû faire comme nous, Lavalin, et mettre juste tes initiales. » (SN et C)

Suggestion de nouvelle promo de VIA Rail : « Faites du train, c’est silencieux. » (Vous me paierez plus tard)

Ce qu’on avait oublié dans L’œil du dragon, ce sont les lunettes de la banque.

Pourquoi ne pas ouvrir les églises quand on annonce une vague de foi ?

Loto-Québec rappelle qu’il faut jouer modérément avec nos 148 loteries.

À DEMAIN

Pour gagner, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire peur.