Hockey féminin: «j’avais mis ce rêve-là de côté» - Ann-Sophie Bettez

La Québécoise Ann-Sophie Bettez est présentement la deuxième meilleure pointeuse de la Ligue canadienne de hockey féminin, derrière sa coéquipière chez les Canadiennes de Montréal Marie-Philip Poulin. Mais c’est tout récemment, avec la formation nationale canadienne, que Bettez a réalisé un rêve presque oublié.

En effet, elle a participé à la Série de la rivalité entre le Canada et les États-Unis, qui a été remportée par la formation de l’unifolié. Les Américaines avaient remporté le premier match avant de voir les Canadiennes triompher lors des deux duels suivants.

Bettez enfilait ainsi le chandail canadien pour la première fois depuis 2010.

«J’avais mis ce rêve-là de côté et j’ai continué mon travail, a souligné Bettez, 31 ans, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de la chaîne TVA Sports, mercredi. J’ai eu la chance d’évoluer avec les Canadiennes et je jouais au hockey par pure passion. C’est avec une grande surprise que j’ai eu cet appel pour joindre l’équipe nationale cette année.»

«Je suis planificatrice financière. C’est sûr que j’ai dû adapter mon rythme de travail, car travailler 40 heures par semaine et être capable de s’entraîner à temps plein, c’est quelque chose qui n’est pratiquement pas faisable. J’ai communiqué avec mes collègues de travail et on a trouvé une entente pour me permettre de faire cet entraînement-là. C’est une chance en or pour moi et ils ont été très accueillants et acceptants de cette nouvelle.»

Une étape à la fois

Cependant, Bettez ne se projette pas trop loin et sait que les prochains Jeux olympiques d’hiver n’auront lieu qu’en 2022.

«C’est un rêve que j’ai toujours eu en tête, mais je ne veux pas penser trop loin, a continué Bettez. J’y vais étape par étape. Toutefois, si j’ai la chance d’y aller, ce sera un honneur pour moi. Sinon, d’avoir évoluer avec les meilleures, c’est déjà un honneur. J’espère faire le plus long bout de chemin avec l’équipe nationale. La décision reste dans leurs mains.»

Et si Bettez adopte cette approche conservatrice, ce n’est certainement pas en raison de son âge, elle qui considère avoir eu un développement tardif.

«C’est seulement à ma première année dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) que j’ai cru en moi et que je me suis dit que j’étais capable d’évoluer à ce niveau, a confié Bettez. J’attendais ma chance, mais elle n’est pas arrivée. J’ai continué à jouer par pure passion. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, des fois, les choses arrivent quand tu t’en attends le moins. J’ai eu confiance et c’est là que j’ai pu évoluer à mon meilleur.»

Cette saison dans la LCHF, Bettez a amassé 45 points en 24 parties.