La gang du Blossom, Miss Wong, Red Tiger et Kamehameha ouvre un tout nouveau «bar clandestin» à Brossard

Le Lucky Belly Group a assurément le vent dans les voiles ces dernières années. Après un premier projet en 2015, le Red Tiger, voilà que le groupe de restaurateurs se lance dans une nouvelle aventure à Brossard cette fois.

Officiellement ouvert depuis peu, Le Golden Dragon se situe au 7800, boulevard Taschereau.

Les Brossardois et Brossardoises ont donc maintenant leur cool spot où sortir prendre un verre et faire la fête jusqu’au petit matin.

Les enseignes en néon, les murs de graffiti, les lanternes chinoises et les parasols ajoutent vraiment une touche festive à l’endroit. Ne vous laissez pas avoir par les papiers journaux dans la vitrine, ils sont là pour ajouter au mystère et faire jaser!

Bien que Le Golden Dragon soit un «bar clandestin», le réputé chef montréalais Jean-Michel Leblond (anciennement au Tripes & Caviar) y signe un menu éclectique qui risque fort de plaire à tous. Nul doute que la poutine version asiatique avec du kimchi deviendra rapidement un incontournable de l’endroit.

Pssst : il paraîtrait que les dumplings sont à 1 $ chacun après 23 h pour être certain que vous restiez faire la fête jusqu’à 3 h. On dit ça comme ça!

Le Golden Dragon

7800, boulevard Taschereau, Brossard

