Le droit de pleurer un animal de compagnie

Je viens de la campagne et j’ai été élevé avec la notion qu’entre un animal et un humain, il y avait une différence assez grande pour ne pas les mettre sur un pied d’égalité. Mais il semble que je sois ingrat de penser ainsi. Alors je vous écris pour vous demander ce que vous pensez de mes beaux-parents qui viennent de faire euthanasier leur chien âgé de 16 ans et qui le pleurent depuis un mois.

On ne peut pas faire allusion devant eux à ce chien sans les voir se remettre à pleurer à chaudes larmes. J’ai osé dire à ma femme que je trouvais ça ridicule et je me suis fait remettre à ma place sèchement. Est-ce moi qui suis dans le champ ou eux ?

Un gars

Vous touchez ici à une question d’éducation. À une certaine époque en milieu rural où la vie était souvent difficile, on n’accordait aux animaux qu’une valeur secondaire. De nos jours, même en milieu rural, l’évolution des pensées nous a amenés à découvrir que les animaux ont une âme et une sensibilité. Il est normal qu’après avoir partagé 16 ans de vie avec un chien, on y soit attaché comme à un être humain.