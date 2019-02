Le retour de Gertrude Bourdon?

Gertrude Bourdon, la légendaire candidate-vedette libérale défaite dont la déclaration la plus marquante était que son arrivée en politique allait «marquer l’histoire», fera-t-elle un retour au Parti libéral du Québec? Que ce soit comme éventuelle candidate, au parti lui-même ou auprès de l’aile parlementaire?

Le Journal rapporte qu’elle «a rencontré en tête-à-tête le chef intérimaire libéral Pierre Arcand la semaine dernière». M. Arcand décrit quant à lui cette rencontre comme un simple geste de «courtoisie» visant à «entretenir les relations».

Mme Bourdon, rappelons-le, s’était attirée de nombreuses critiques et moqueries pour son «magasinage» intensif auprès de la CAQ et du PLQ pour un comté – et surtout, pour le poste prisé de ministre de la Santé.

Or, Mme Bourdon, une fois son «magasinage» terminé, n’a pas été élue pour le PLQ dans Jean-Lesage. Pis encore pour elle, elle s’est également avérée incapable par la suite de récupérer son ancien poste prestigieux de directrice-générale du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU de Québec).

Évidemment, sur le plan humain, le phénomène est dur à encaisser, mais il n’a rien de nouveau.

D’autant plus qu’une fois sacrifiés au nom d’un parti politique, les candidats «vedettes» défaits malgré tout sont habituellement «récompensés» pour leur sacrifice. Que ce soit par un poste politique ou dans le privé grâce aux réseaux du parti en question.

Considérant son incapacité apparente à se trouver ailleurs un nouveau poste prestigieux et aussi bien rémunéré qu’au CHU de Québec, il n’y aurait donc rien d’étonnant à voir Mme Bourdon revenir éventuellement au PLQ, d’une manière ou d’une autre.

Pour le PLQ, par contre, ce serait une autre paire de manches.

Montrant déjà les signes inquiétants d’un parti hésitant à se renouveler sur le fond et sur la forme – et ce, malgré même sa chute libre auprès de l’électorat francophone –, un retour éventuel de Gertrude Bourdon dans ses rangs ne ferait que confirmer cette même difficulté à se renouveler.

D’autant plus que le bref passage de Mme Bourdon en politique s’est valu une flopée de moqueries et de critiques.

Pour Pierre Arcand, le chef intérimaire, c’est toute une patate chaude. Il serait peut-être plus sage de «diriger» Mme Bourdon vers le secteur privé où les libéraux ne manquent vraiment pas de «contacts» pour des retours possibles d’ascenseur.