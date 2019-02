Le Salon de la moto est de retour à Montréal

Même ensevelie sous la neige, Montréal s’apprête à accueillir l’annuel Salon de la moto, qui se tiendra du 22 au 24 février au Palais des congrès.

Les amateurs de moto pourront admirer les plus récents modèles de l’industrie comme la Ducati Panigale V4 R, la BMW R 1250 GS Adventure ou la Yamaha Niken GT. Des routières aux sportives en passant par les scooters et les trois roues, il y en a pour tous les goûts.

Encore une fois cette année, le Salon organise une soirée «Toutes en moto» lors du premier jour du Salon, où les femmes seront admises à moitié prix et courent la chance de gagner une moto Kawasaki flambant neuve.

Une hausse de popularité importante

Même avec un climat qui empêche son utilisation pendant plusieurs mois par année, la moto connaît une hausse de popularité marquée au Québec.

Après l’entrée en vigueur l’an dernier de nouvelles règles au Code de la sécurité routière, la Société de l’assurance automobile du Québec a connu une augmentation de près de 19% d’émissions de permis d’apprentis conducteurs de la classe 6A, notent les organisateurs du Salon de la moto.

Avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, les apprentis conducteurs de moto devaient respecter une période de 11 mois où ils devaient obligatoirement suivre un motocycliste expérimenté sur la route. Selon Stéphane Guertin, directeur du marketing de l’école de conduite Tecnic, le changement à la règlementation devrait entraîner un impact positif sur la sécurité routière.

«Dans les faits, plusieurs faisaient fi de la règle. D’autres attendaient que la phase d’apprentissage de 11 mois soit passée, ce qui ne leur permettait pas de mettre vite à profit toutes les connaissances et aptitudes acquises lors du cours de conduite. Maintenant, les règles seront fraîches en mémoire, et les nouveaux conducteurs pourront rapidement acquérir de l’expérience», analyse-t-il.

Le Salon de l’auto de Montréal ouvrira officiellement ses portes le vendredi 22 février à midi.



Où:

Palais des congrès de Montréal (1001, place Jean‐ Paul‐Riopelle)

Quand:

Le vendredi 22 février : de 12h à 22h

Le samedi 23 février : de 10h à 21h

Le dimanche 24 février : de 10h à 17h

Combien:

Adultes (15 ans et plus) : 16,50 $

Aînés (65 ans et +) : 13,50$

Étudiants : 13,50 $

Juniors (6‐14 ans) : 11 $

Enfants (moins de 6 ans) : Gratuit

Laissez‐passer familial (deux adultes et deux juniors) : 40 $

Vendredi après 17h (femmes) : 8,25$